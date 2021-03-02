Грищук, Горбатюк, Костин. Стало известно, кто претендует на должность главы САП

02.03.2021, 10:36, Новости дня

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Для участи в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек. Об этом стало известно 1 марта в ходе заседания комиссии по отбору кандидатов, которое транслировали в YouTube.

111 заявлений подали на должность главы САП, 90 – на заместителя, 75 – на начальника отдела. Всего к участию в конкурсе допустили 128 претендентов.

Среди допущенных участию в конкурсе кандидатов на пост руководителя САП:

и.о. руководителя антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук;

прокуроры САП Сергей Козачина, Андрей Перов, Игорь Семак, Роман Симкив, Алексей Скибенко;

нардеп от “Слуги народа”, председатель комитета по вопросам правовой политики Верховной Рады Андрей Костин;

бывший руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк;

экс-замминистра юстиции, председатель правления Transparency International Ukraine Андрей Вишневский.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января и продолжался до 15 февраля.

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года.

Грищук рассказывал, что конкурс должны были объявить осенью. “Я думал, что конкурс начнется в октябре, потом – что в ноябре, но они до сих пор не договорились о правилах игры. Это выгодно всем, только не САП”, – говорил он в начале января.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП “в ближайшие месяцы”.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона “О прокуратуре”).

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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