Аваков: В премьер-министры я предложу Гордона

02.03.2021, 10:36, Новости дня

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– Скажите, пожалуйста, почему ваше интервью с Дмитрием Гордоном нужно обязательно посмотреть?

– Потому что Дмитрий Гордон – веселый человек и настырно, постоянно говорит фамилию [пятого президента Украины Петра] Порошенко. Я говорю: “Оставьте в покое Порошенко”, а он повторяет: “Порошенко, Порошенко…”

– А вам это понравилось?

– Я не знаю, понравились ли мне (сеется). Вы же просили, почему надо посмотреть. Потому что страна разделена на две части – кто “за”, кто “против”. Смотрите!

– Хорошо, второй вопрос. Как вы думаете, у [жены нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука, кумы президента РФ Владимира Путина] Оксаны Марченко есть президентские амбиции?

– Я не знаю. Она красивая женщина… Не знаю, зачем ей идти в политику?

– Но она уже туда пошла.

– Ну и на здоровье.

– А вы бы за нее как за президента проголосовали?

– Нет, вряд ли.

– Не проголосовали бы?

– Нет, это не герой для меня.

– Тогда вопрос специально для российского пропагандиста [Владимир] Соловьева: скажите, до, во время или после интервью с Гордоном вы [вино] помероль пили?

– До, во время или после? После, конечно… Какого интервью? Которое было в Париже?

– Нет, этого. О том мы знаем.

– А, после этого нет. Мы планируем выпить после. Господин Соловьев, завидуйте!

– Скажите, кто вас познакомил с президентом [Владимиром] Зеленским?

– Ой! Это было довольно давно. Один из моих друзей. Мы как-то встретились, ужинали.

– Вы помните кто?

– Это было очень давно. Я помню кто. Но не стану говорить – это обычный человек.

– У Владимира Зеленского и у вас дни рождения в январе. В этом январе как он вас поздравил, что пожелал?

– Мы поговорили по телефону. Это было приятное человеческое общение.

– Вы помните, что он вам пожелал?

– Позвонил, поздравил меня по-человечески с днем рождения. Я поблагодарил.

– А как вы его поздравляли? Вы наверняка помните, что вы сказали и что пожелали.

– Да, я его видел в день его рождения лично. Это не была вечеринка, мы увиделись днем по работе, и я точно так же лично ему кое-что сказал.

– А если он предложит вам стать премьер-министром, вы согласитесь?

– Что вы вокруг этого носитесь (смеется)? Если бы да кабы… Я предложу Гордона.

– Вы?

– Он на все вопросы точно имеет ответы. Я сегодня послушал его…

– То есть у вас есть президентские амбиции, если вы будете предлагать премьер-министра? Я правильно поняла?

– Вы сейчас напишете: “Я спросила у Авакова, хочет ли он быть премьер-министром, он ответил: да, или нет, или дал понять, что хочет быть президентом”. Я нахожусь под полной нагрузкой на своей сегодняшней должности и, скорее, ближе к позиции, которую мы обсуждали с господином Гордоном: а что делать после?

– А вот чтобы узнать, что вы с ним обсуждали, надо посмотреть интервью. Последний вопрос: у вас есть секреты от жены?

– Только о недостатках. Я их пытаюсь скрывать, но она все равно все знает.

– Спасибо большое!

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

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