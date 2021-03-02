Аваков: В премьер-министры я предложу Гордона
02.03.2021, 10:36,
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– Скажите, пожалуйста, почему ваше интервью с Дмитрием Гордоном нужно обязательно посмотреть?
– Потому что Дмитрий Гордон – веселый человек и настырно, постоянно говорит фамилию [пятого президента Украины Петра] Порошенко. Я говорю: “Оставьте в покое Порошенко”, а он повторяет: “Порошенко, Порошенко…”
– А вам это понравилось?
– Я не знаю, понравились ли мне (сеется). Вы же просили, почему надо посмотреть. Потому что страна разделена на две части – кто “за”, кто “против”. Смотрите!
– Хорошо, второй вопрос. Как вы думаете, у [жены нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука, кумы президента РФ Владимира Путина] Оксаны Марченко есть президентские амбиции?
– Я не знаю. Она красивая женщина… Не знаю, зачем ей идти в политику?
– Но она уже туда пошла.
– Ну и на здоровье.
– А вы бы за нее как за президента проголосовали?
– Нет, вряд ли.
– Не проголосовали бы?
– Нет, это не герой для меня.
– Тогда вопрос специально для российского пропагандиста [Владимир] Соловьева: скажите, до, во время или после интервью с Гордоном вы [вино] помероль пили?
– До, во время или после? После, конечно… Какого интервью? Которое было в Париже?
– Нет, этого. О том мы знаем.
– А, после этого нет. Мы планируем выпить после. Господин Соловьев, завидуйте!
– Скажите, кто вас познакомил с президентом [Владимиром] Зеленским?
– Ой! Это было довольно давно. Один из моих друзей. Мы как-то встретились, ужинали.
– Вы помните кто?
– Это было очень давно. Я помню кто. Но не стану говорить – это обычный человек.
– У Владимира Зеленского и у вас дни рождения в январе. В этом январе как он вас поздравил, что пожелал?
– Мы поговорили по телефону. Это было приятное человеческое общение.
– Вы помните, что он вам пожелал?
– Позвонил, поздравил меня по-человечески с днем рождения. Я поблагодарил.
– А как вы его поздравляли? Вы наверняка помните, что вы сказали и что пожелали.
– Да, я его видел в день его рождения лично. Это не была вечеринка, мы увиделись днем по работе, и я точно так же лично ему кое-что сказал.
– А если он предложит вам стать премьер-министром, вы согласитесь?
– Что вы вокруг этого носитесь (смеется)? Если бы да кабы… Я предложу Гордона.
– Вы?
– Он на все вопросы точно имеет ответы. Я сегодня послушал его…
– То есть у вас есть президентские амбиции, если вы будете предлагать премьер-министра? Я правильно поняла?
– Вы сейчас напишете: “Я спросила у Авакова, хочет ли он быть премьер-министром, он ответил: да, или нет, или дал понять, что хочет быть президентом”. Я нахожусь под полной нагрузкой на своей сегодняшней должности и, скорее, ближе к позиции, которую мы обсуждали с господином Гордоном: а что делать после?
– А вот чтобы узнать, что вы с ним обсуждали, надо посмотреть интервью. Последний вопрос: у вас есть секреты от жены?
– Только о недостатках. Я их пытаюсь скрывать, но она все равно все знает.
– Спасибо большое!
ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube
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