SpaceX второй раз подряд отложила запуск ракеты со спутниками Starlink

02.03.2021, 8:06, Новости дня

Американская компания SpaceX отложила 1 марта запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной серией из 60 спутников Starlink, предназначенных для развития глобального интернета. Об этом компания проинформировала в Twitter.

Старт был назначен на 20.15 по североамериканскому восточному времени (по Киеву – 2 марта, 3.15) с космического стартового комплекса на мысе Канавэрал (США, штат Флорида).

“Из-за плохих погодных условий в зоне возвращения и для того, чтобы дать дополнительное время для проверок перед запуском, теперь нацелены на вторник, 2 марта, в 19.53 по североамериканскому восточному времени (2.53 следующего дня по Киеву. – “ГОРДОН”) для запуска Starlink”, – говорится в сообщении SpaceX.

Due to poor weather conditions in the recovery area and to allow additional time for pre-launch checks, now targeting Tuesday, March 2 at 7:53 p.m. EST for launch of Starlink from LC-39A

Сутками ранее компания уже откладывала старт Falcon 9 со спутниками. Обратный отсчет остановили за 84 секунды до старта.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Последний запуск был 4 февраля, тогда запустили 60 спутников. 5 февраля планировали запустить еще одну партию аппаратов Starlink, но запуск отменили.

Сейчас на орбите планеты находится более 1000 спутников для глобального интернета компании SpaceX.

