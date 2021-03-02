 

Режим Hight Quality в Google стал приносить проблемы

02.03.2021, 6:32, Новости дня
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Так называемое высокое качество фотографий, в котором разработчики сервиса Google Photos рекомендовали хранить фотографии, на самом деле только портил их.

По словам представителей самой компании Google, теперь невозможно вернуть их к прежнему состоянию. Дело в том, что режим Hight Quality предполагает большой объем данных, используемых для каждого изображения. Так как снизить его уже невозможно, пользователи стали жаловаться, что у них возникают проблемы, например, с отправкой картинок.

Кроме того, в Photos с первого июня текущего года намерены учитывать размер фото в общем объеме хранилищ, который составляют всего-то по 15 Гб. Ранее компания обещала этого не делать и сохранять фотографии пользователей вечно. Но теперь, похоже, будет иначе, и большинству придется удалять изображения, чтобы освободить место.



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