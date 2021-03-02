В этом году рынок технологий искусственного интеллекта вырастет до 327,5 млрд долларов

02.03.2021, 6:32, Новости дня

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Аналитики агентства IDC считают, что в текущем году мировой рынок технологий для искусственного интеллекта вырастет по сравнению с 2020 г. на 16,4%. Таким образом, общий показатель достигнет 327,4 млрд американских долларов.

Также эксперты сообщили, что, согласно их прогнозам, рубеж в 500 млрд долларов будет пересечен в 2024 году. А за 2020 год объем продаж платформ для искусственного интеллекта увеличился на 32,7%. При этом разработчики софта, касающегося данного сегмента, почти удвоилась. Рост составил 88%.

Самые скромные успехи у компаний, предоставляющих хранилища для ИИ. Они в прошлом году улучшили свои показатели только на 5%. Впрочем, даже такому результату сегодня позавидовали бы представители большинства отраслей экономики.