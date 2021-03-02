 

В этом году рынок технологий искусственного интеллекта вырастет до 327,5 млрд долларов

02.03.2021, 6:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Аналитики агентства IDC считают, что в текущем году мировой рынок технологий для искусственного интеллекта вырастет по сравнению с 2020 г. на 16,4%. Таким образом, общий показатель достигнет 327,4 млрд американских долларов.

Также эксперты сообщили, что, согласно их прогнозам, рубеж в 500 млрд долларов будет пересечен в 2024 году. А за 2020 год объем продаж платформ для искусственного интеллекта увеличился на 32,7%. При этом разработчики софта, касающегося данного сегмента, почти удвоилась. Рост составил 88%.

Самые скромные успехи у компаний, предоставляющих хранилища для ИИ. Они в прошлом году улучшили свои показатели только на 5%. Впрочем, даже такому результату сегодня позавидовали бы представители большинства отраслей экономики.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09 / Врач назвал эффективный способ проснуться в холодное время года

12.11 / Турция заявила об участии в миротворческой миссии в Карабахе

25.10 / Роспотребнадзор оштрафовал скрывших результаты тестов на COVID-19 москвичей

21.08 / Лукашенко предложил Макрону свое посредничество между Парижем и «желтыми жилетами»

06.08 / Академик РАН оценил вероятность умышленного заражения Лукашенко коронавирусом

29.09 / Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели девяти мирных жителей

24.11 / От строительства «Северного потока — 2» больше всего выиграла археология

21.10 / Первую замглавы НБУ Рожкову лишили основных полномочий – СМИ

26.07 / США пригрозили Хафтару санкциями из-за нефти

03.12 / ВАКС опроверг сообщение о блокировании задержания Татарова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска