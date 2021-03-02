 

В результате пожара в психоневрологическом интернате под Тверью погиб человек

02.03.2021, 6:30, Новости дня
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Жертвой пожара в психоневрологическом интернате в Дергино стал один человек, сообщил источник в экстренных службах Тверской области.

Источник ТАСС сообщил, что «один человек погиб, трое пострадали».

Напомним, пожар произошел в комнате на первом этаже двухэтажного здания, в котором расположен психоневрологический интернат. В МЧС сообщали, что в результате пожара четыре человека пострадали и были доставлены в больницу.



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