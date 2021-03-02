 

В прошлом году «Лаборатория Касперского» заблокировала 80 млн попыток краж личных данных

02.03.2021, 5:42, Новости дня
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Как сообщили представители «Лаборатории Касперского», только за прошлый год им удалось предотвратить 80 миллионов посягательств на кражи личных данных пользователей Интернета.

Именно такие количество мелких и крупных кибератак удалось заблокировать, благодаря разработанным продуктам для безопасности. В основном, угрозу составляли так называемые фишинговые сайты, отмечают специалисты. Чаще всего они маскировались под интернет-магазины, якобы предлагающие покупки на очень выгодных условиях.

Напомним, что фишинговыми называют зараженные вредоносными программами интернет-ресурсы, которые копируют популярные сайты и практически ничем от них не отличаются по внешнему виду, а также имеют очень похожие адреса.  



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