Пожар произошел в психоневрологическом интернате в Тверской области

02.03.2021, 4:00, Новости дня

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В населенном пункте Дергино в Тверской области произошел пожар в психоневрологическом интернате, есть пострадавшие, сообщило МЧС.

Сигнализация в интернате, расположенном в двухэтажном здании, сработала в 23.48. Пожар произошел в комнате на первом этаже. Площадь пожара составляла 15 кв. м. Были эвакуированы 54 человека, пять человек спасены, четыре человека пострадали и были доставлены в больницу. Пожар потушили в 00.35, передает ТАСС.

В 2015 году произошел пожар в Новохоперском психоневрологическом интернате в Воронежской области, тогда погибли 23 человека, десятки были госпитализированы. После пожара в соцучреждениях начались проверки. Российский президент Владимир Путин потребовал жестче относиться к контролю за безопасностью в соцучреждениях.