 

“Аваков черт?” – “А может ангел?” Глава МВД ответил на упреки активистов

02.03.2021, 1:26, Новости дня
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Министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью каналу “1+1”, которое вышло 1 марта, заявил, что его работа часто требует жесткости. 

“Аваков – черт?” – спросила его ведущая. Лозунг появился в 2019 году на фоне сообщений, что глава МВД после смены власти останется в правительстве. С этим и похожими лозунгами выходят на акции протеста люди, которые, кроме прочего, требуют отставки главы МВД. 

“А может Аваков – ангел, потому что терпит это? В том числе и такое обращение. Такое же тоже может быть. У меня такая работа, которая требует иногда быть твердым, иногда – лиричным, иногда – человечным, а часто – жестким. И когда на нас “наезжают” или несправедливо критикуют. И кто-то “закипает” последними словами, я их [cотрудников полиции] собираю и говорю: “Ребята, мы не сахар, мы не растаем. Вы знаете, на какую работу пришли. Делайте свое дело, а потом разберемся”. Вот и все. “Делай, что должен, а будет то, что будет” – это мой принцип”, – ответил Аваков. 

Аваков возглавляет МВД с 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок.

В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова “мощным министром” и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

5 июня в правительственном квартале в центре Киева, возле зданий Верховной Рады и Кабинета Министров, состоялось несколько акций протеста, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывают на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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