Произведение цифрового искусства продали за $6,6 млн в криптовалюте

02.03.2021, 1:26, Новости дня

25 февраля на криптовалютной бирже Nifty Gateway продали произведение цифрового искусства художника Майка Винкельмана, который работает под псевдонимом Beeple. Об этом сообщили на странице биржи в Twitter.

Работа была продана за $6,6 млн. Оплата за десятисекундное видео “Перекресток”, посвященное результатам президентских выборов в США, была проведена в криптовалюте ethereum.

На видео лежит 45 президент США Дональд Трамп, на котором написано Loser.

После продажи “Перекрестка” Beeple выставил на аукционе Chritie’s коллаж “Последние 5 тысяч дней” из фотографий, которые делались 13 лет. За десять минут после открытия торгов цена взлетела со $100 до $1 млн. Об этом сообщили на странице аукционного дома в Twitter.

