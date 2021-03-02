Климкин о Минских соглашениях: Это пакет положений, который внутренне нелогичен

02.03.2021, 0:36, Новости дня

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Некоторые положения Минских соглашений Украина подписала, чтобы остановить дальнейшее наступление РФ. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью “Европейской правде”, опубликованном 1 марта.

Подписание документа, по его словам, дало возможность выиграть время и стабилизировать ситуацию. Климкин отметил, что был против пунктов, которые предполагают изменение Конституции Украины.

“Я считаю, что Минск – это пакет положений, который внутренне нелогичен. Его каждый читает, как хочет. Я вам прямо сейчас построю несколько вариантов “дорожных карт” выполнения Минска, которые ему не противоречат и полностью отвечают нашим интересам. Такие карты, кстати, рассматривались, было 15 встреч министров иностранных дел, на которых [gрезидент Германии Франк-Вальтер] Штайнмайер очень помогал”, – рассказал экс-министр.

По его словам, один из планов предполагал сделать международный контроль российско-украинской границы силами СММ ОБСЕ.

“[Министр иностранных дел России Сергей] Лавров тогда в присутствии всех делегаций отказал со словами, что “это не соответствует нашим интересам, потому что тогда вы выберете на выборах тех, кого захотите, выберете украинских людей, и не будет России на Донбассе”, – отметил Климкин.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал в феврале 2021 года, что политические советники лидеров “Нормандской четверки” подготовили документ с конкретными датами и временными рамками выполнения Минских договоренностей и отправили его всем сторонам переговоров. Минские договоренности “нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять”, считает он.

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