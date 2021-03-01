 

“Совместный контроль”. Запад может предложить Украине пойти на уступки по Крыму – Климкин

01.03.2021, 23:46, Новости дня
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В России нет ни одного проукраинского политика, с которым можно говорить о деоккупации Крыма. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью “Европейской правде”, опубликованном 1 марта. 

“Последним был Борис Немцов, и то можно поспорить, насколько он был проукраинским. А кто сегодня? И какая это будет Россия, когда режим там перезагрузится? Очень боюсь, что сейчас через призму [оппозиционера Алексея] Навального будет совсем другой взгляд на нас, и на вопрос Крыма в том числе”, – отметил экс-министр.

По его словам, в случае перезагрузки режима президента РФ Владимира Путина Украине могут предложить пойти на уступки по Крыму.

“Если удастся перезагрузить путинский режим, могут сказать: “Видите, это же новая Россия. Мы теперь идем к новой мировой архитектуре. Поэтому начинайте разговаривать с ней о совместном контроле над Крымом. Вы же должны найти взаимопонимание, там и русские, и украинцы, и крымские татары должны вернуться. Давайте сделаем там что-то новое”, – сказал Климкин.

По его словам, это будет происходить под контролем Москвы, поэтому такой вариант очень опасен для Украины.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Ранее, 23–24 февраля, под давлением пророссийских активистов была осуществлена смена исполнительных органов власти Севастополя. 11 марта Верховным Советом Автономной Республики Крым и Севастопольским городским советом была принята “декларация о независимости”.

Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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