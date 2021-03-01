Саркози получил реальный срок, Зеленский ввел в действие решение о санкциях против Захарченко. Главное за день

01.03.2021, 23:46, Новости дня

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Приговор для Саркози

Суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Его приговорили к трем годам лишения свободы, два из которых – условно.

В Украине от коронавируса публично привился глава Минздрава, на очереди – президент

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что внес изменения в национальный план вакцинации, благодаря которым он сам и президент Владимир Зеленский смогут публично привиться от коронавируса.

“Я буду первым, потом будет Владимир Александрович”, – сказал он.

Степанов получил первую дозу вакцины. Министру сделали укол с вакциной AstraZeneca (CoviShield) в Александровской больнице Киева, процедуру транслировали онлайн. По словам главы Минздрава, он чувствует себя хорошо.

С начала кампании (24 февраля) в Украине сделали прививки более 3 тыс. человек. В Минздраве планируют до конца недели увеличить темпы до 11 тыс. вакцинаций в сутки.

Запись на вакцинацию стартовала

Сегодня на портале государственных услуг “Дія” появилась возможность записаться на вакцинацию против коронавируса онлайн. Читайте подробный материал о том, как это сделать.

На Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными

В районе Водяного Донецкой области на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль с украинскими военнослужащими. Восемь военных получили боевые травмы, еще один – боевое ранение.

Умер первый глава МИД Украины

Анатолий Зленко, который возглавлял Министерство иностранных дел Украины в 1991–1994 и в 2000–2003 годах, скончался на 83-м году жизни. Он был человеком, “который видел других людей, и оставил добрый след в жизни многих”, отметил посол Украины в Австрии Александр Щерба. У Зленко учились два поколения украинских дипломатов, добавил экс-глава МИД Павел Климкин.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях…

Президент ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против 10 бывших силовиков, изменивших Украине. Среди них – экс-глава Службы безопасности Украины Александр Якименко и бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко. Санкции являются бессрочными.

…и назначил нового главу Херсонской ОГА

Зеленский назначил на должность председателя Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря, который с декабря 2020 года временно исполнял обязанности главы ОГА.

НАПК остановило госфинансирование “Слуги народа”

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило признаки нарушений в отчетах 11 партий, в том числе уголовных – в отчетах трех политсил (“Слуга народа”, “Конгресс украинских националистов” и Блок Вилкула “Украинская перспектива”).

Среди этих партий в парламенте представлена только пропрезидентская “Слуга народа”. В связи с возможными нарушениями НАПК остановило государственное финансирование политсилы.

Руководитель партии и первый заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Александр Корниенко уверен, что финансирование возобновят.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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