На Украине подготовили новый закон о срочном призыве резервистов

01.03.2021, 23:01, Новости дня

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Власти Украины намерены принять во втором чтении законопроект, позволяющий в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке страны, сообщил руководитель парламентского комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич.

«Законопроект касается введения нового вида службы, предусматривающего контракты с резервистами оперативного резерва (в особый период – прим. ВЗГЛЯД). Этот инструмент позволит очень оперативно на протяжении суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства, привлечь уже имеющийся резерв», – цитирует «Интерфакс-Азербайджан» Завитневича.

По его словам, в данный резерв войдет небольшая группа граждан, «которые уже отслужили, имеют боевой опыт». В связи с этим он подчеркнул, что мобилизация и формирование оперативного резерва имеют существенное отличие. Вместе с тем законопроект предлагает реформировать местные органы воинского управления путем создания на базе военных комиссариатов соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Он также предлагает усовершенствовать порядок осуществления воинского учета призывников, военнообязанных, в том числе ведение воинского учета резервистов.

Верховная Рада приняла данный законопроект в первом чтении в сентябре прошлого года.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи, чтобы улучшить оперативную совместимость Украины с НАТО.