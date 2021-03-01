В ДНР два села остались без света из-за обстрела со стороны Украины

01.03.2021, 23:01, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Обстрел с украинской стороны стал причиной отсутствия электроэнергии в двух населенных пунктах в пригороде Донецка, рассказал представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В результате обстрела обесточены два населенных пункта – Сигнальное и Луганское», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».

Также он рассказал, что 1 марта через КПВВ «Еленовка-Новотроицкое» в рамках гуманитарного коридора организован пропуск граждан на въезд и выезд.

«Представители Киева продолжают накалять обстановку и вести антигуманную политику против жителей Донбасса», – добавил представитель ДНР.

Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» РФ из Донбасса и Крыма.

Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент РФ Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.

В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, «Минск-2») – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и РФ в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.