США выразили желание вернуться к ядерной сделке с Ираном

01.03.2021, 23:01, Новости дня

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Соединенные Штаты ищут возможности склонить Тегеран к ядерной сделке и готовы сами вновь к ней присоединиться, сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Мы ищем возможности подтолкнуть Иран вернуться к выполнению обязательств. Если они примут это решение, мы готовы тоже присоединиться к сделке вновь», – передает слова Гринфилд ТАСС.

Напомним, СМИ со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов сообщили, что Тегеран отказался от предложения США и Евросоюза о проведении прямых переговоров по ядерной сделке. Иран хочет получить гарантии снятия Вашингтоном санкций после предполагаемой встречи. Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде пояснил, что время для встречи по ядерной сделке, учитывая позиции США и Европы, является неподходящим.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что «это не последнее слово Ирана», решение которого связано с «негибкими позициями некоторых государств». Ульянов считает, что «многое зависит от того, как иранское ядерное досье будет рассмотрено на заседании Совета управляющих МАГАТЭ».