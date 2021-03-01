Суд не продлил срок расследования дела о взятке, в котором фигурирует Татаров – адвокат

01.03.2021, 22:58, Новости дня

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Шевченковский райсуд Киева 1 марта не продлил срок досудебного расследования дела о взятке, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

Об этом “Украинской правде” рассказал Артур Габриелян – адвокат бывшего руководителя “Укрбуду” и экс-нардепа Максима Микитася, тоже фигурирующего в этом деле.

“В четверг [25 февраля] один раз суд уже не продлил сроки. Но почему-то в пятницу следователь Службы безопасности Украины и заместитель генпрокурора повторно подали ходатайство о продлении. Сегодня им во второй раз отказали. Почему они подали второй раз – непонятно, поскольку закон не предусматривает право повторного обращения в суд с одним и тем же вопросом”, – рассказал он.

По словам Габриеляна, 25 февраля ни одна из сторон, в том числе защита Татарова, не выступала против продления сроков.

Адвокат сказал, что срок расследования истекает сегодня. Правоохранители должны завершить его: или составить обвинительный акт, или закрыть производство. “Украинская правда” пишет, что по состоянию на 14.00 обвинительный акт не был вручен подозреваемым.

В декабре 2020 года стало известно, что Татаров фигурирует в деле Микитася: 1 декабря экс-нардепу и госэксперту, который, по данным следствия, обеспечил выдачу заключения о минимальной разнице между стоимостью квартир на Печерске и на окраине города, сообщили о подозрении во взяточничестве (следствие считает, что эксперт в обмен на паркоместо стоимостью в 250 тыс. грн обеспечил для Микитася проведение недостоверной экспертизы).

НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса. По данным НАБУ, Татаров, который ранее работал юристом в “Укрбуді”, вместе с Микитасем “дали взятку одному из руководителей экспертного учреждения”.

Эксперта арестовали с возможностью внесения 1 млн грн залога. Как сказал на заседании суда прокурор, переговоры о взятке мог вести Татаров.

Директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что у детективов есть переписка замглавы ОПУ с другими фигурантами производства. Татаров в ответ потребовал опровергнуть недостоверную информацию или публично продемонстрировать доказательства и заявил, что подает в суд на директора НАБУ.

Татаров отрицал свою причастность к преступлению. Чиновник говорил, что “антиукраинские силы” добиваются его отставки. 18 декабря НАБУ вручило Татарову подозрение по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

24 декабря стало известно, что дело Татарова из НАБУ Офис генпрокурора передал в СБУ.

8 февраля в НАБУ сообщили, что подозрение переквалифицировали на ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа) Уголовного кодекса Украины.

Смену состава процессуальных руководителей в этом деле НАБУ расценило как вмешательство в работу правоохранительного органа и открыло уголовное производство.

Высший антикоррупционный суд Украины признал, что уголовное производство, фигурантом которого является Татаров, подследственно Национальному антикоррупционному бюро, заявляли в НАБУ.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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