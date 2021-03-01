“Медиазона” назвала возможных соучастников убийства Немцова

01.03.2021, 22:58, Новости дня

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Издание “Медиазона” и общественный антикоррупционный проект Scanner Project опубликовали совместное расследование, в котором установили возможных соучастников убийства оппозиционного политика Бориса Немцова в Москве 27 февраля 2015 года.

Опираясь на данные телефонных биллингов, данные об авиаперелетах, а также на анализ записей с камер видеонаблюдения, журналисты установили, что за несколько дней до убийства уроженцы Чечни, позже осужденные за убийство Немцова, неоднократно созванивались и общались с высокопоставленными чеченскими полицейскими и чиновниками.

Среди них – сотрудник Шелковского РОВД Чечни Асланбек Хатаев, улетевший из Москвы сразу после убийства Немцова, его начальник, командир патрульно-постовой службы Халид Уцимиев, который прилетел в столицу в день убийства, а также два человека из ближайшего окружения главы Чечни Рамзана Кадырова – член Совета Федерации Сулейман Геремеев и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов.

Осужденные за убийство Немцова также созванивались незадолго до 27 февраля с помощником Рамзана Кадырова Вахой Геремеевым, который является родственником Сулеймана Геремеева.

Как отмечается в расследовании, все перечисленные лица либо не были допрошены по делу Немцова, либо опрашивались в Чечне сотрудниками местных правоохранительных органов, которые не задали многих вопросов, интересовавших федеральное следствие.

Сразу после убийства один из его осужденных участников, а также Руслан Геремеев и Асланбек Хатаев несколько раз звонили некоему Али Алиеву, уроженцу Дагестана. В своих записях в соцсетях Алиев указывал местом своей работы с 2008-го по 2011-й год Государственную Думу.

Наконец, “Медиазона” и Scanner Project установили, что в квартире на улице Веерная в Москве, где перед убийством Немцова жили причастные к преступлению лица, вместе с группой впоследствии осужденных за убийство Немцова людей находился Шамхан Тазабаев – он ранее служил командиром чеченского ОМОНа. Тазабаев не был допрошен даже в качестве свидетеля. А тем же рейсом, которым участники преступления покинули Москву, улетел в Чечню и брат Адама Делимханова Ахмат.

Немцова застрелили возле Кремля 27 февраля 2015 года.

Согласно решению суда от 13 июля 2017 года, убийца Немцова Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима. Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет.

Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.

В Следственном комитете РФ считают, что организатором преступления был водитель командира в чеченском батальоне “Север” Руслан Мухудинов. Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров призывал не преувеличивать роль Мухудинова в убийстве оппозиционера. Он считает, что тот не мог быть заказчиком преступления.

“Новая газета” писала, что заказ на убийство Немцова “был выставлен на тендер” и за его выполнение взялся, предположительно, заместитель командира батальона “Север” Алибека Делимханова Руслан Геремеев.

Адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров уверен, что Мухудинов не мог быть заказчиком преступления.

Геремеева объявляли в розыск по подозрению в организации убийства Немцова. Но в итоге, как писала “Новая газета”, в Следственном комитете отказались от предъявления ему обвинений.

В пятую годовщину убийства Бориса Немцова, 27 февраля 2020 года, Владимир Путин подписал указ о награждении сенатора Сулеймана Геремеева медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени.

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