 

США отказались делиться вакциной от COVID-19 с другими странами

01.03.2021, 22:38, Новости дня
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США пока не собираются передавать вакцину от коронавируса другим государствам, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Нет», – ответила она на вопрос о том, согласятся ли власти США предоставить вакцину Мексике в случае соответствующего запроса. Как сообщила Псаки, президент США Джо Байден «ясно давал понять, что его цель – добиться, чтобы каждый американец получил прививку». Только после того, как США «достигнут этой цели», Вашингтон готов будет «с радостью обсудить дальнейшие шаги», передает РИА «Новости».

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны проявить «вакцинную солидарность» и покончить с «вакцинным национализмом», поддержав вакцинацию не только у себя, но и в бедных странах. Всемирная организация здравоохранения указывала, что для победы над коронавирусом необходимо победить его «повсеместно». В ВОЗ подчеркнул, что в долгосрочной перспективе в интересах каждой страны поддержать «вакцинное равенство». Мировая экономика может понести убытки в 9 трлн долларов из-за отсутствия равного доступа к вакцинам.



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