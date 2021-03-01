 

Новый постпред США при ООН заявила о желании поработать с Небензей

01.03.2021, 22:38, Новости дня
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Линда Томас-Гринфилд, которая стала новым постпредом США при ООН, заявила, что ждет взаимодействия с российским коллегой Василием Небензей.

Она рассказала, что уже «встречалась с постпредом РФ на прошлой неделе, в пятницу». Томас-Гринфилд заявила, что «с нетерпением ждет взаимодействия с ним», а также с другими коллегами, передает РИА «Новости».

Постпред США признала, что у стран «есть расхождения, и большинство знает, в чем они», но есть и области, в которых, как надеется Вашингтон, можно «сотрудничать с русскими». В частности, речь идет о совместной работе в СБ ООН, «чтобы нести мир, процветание и безопасность миру». По ее словам, необходимо, чтобы две стороны смогли найти общий язык.

23 февраля Сенат Соединенных Штатов утвердил канидадатуру Томас-Гринфилд на место постоянного представителя Вашингтона при ООН. Томас-Гринфилд – американский дипломат, занимала пост помощника госсекретаря США по делам Африки во время президентского срока Барака Обамы.



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