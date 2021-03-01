Аргентина оценила результаты применения «Спутника V»

01.03.2021, 22:38, Новости дня

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Результаты использования российской вакцины против коронавируса «Спутник V» обнадеживают, сообщила помощник президента Аргентины Сесилия Николини.

По ее словам, «результаты вакцины очень обнадеживающие», причем «не только с точки зрения безопасности и эффективности». Николини отметила, что «побочные эффекты находятся в пределах нормы». Власти Аргентины рассчитывают начать производство «Спутника V» через 12–18 месяцев – требуется время на обустройство завода, передачу технологий, нужно поставить оборудование и найти персонал, передает РИА «Новости».

10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина должна получить 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. В конце февраля Москва и Буэнос-Айрес договорились о производстве «Спутника V» в Аргентине.