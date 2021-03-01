Новая версия Jaguar E-Pace стала доступна для заказа в России

01.03.2021, 22:14, Новости дня

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Британская компания Jaguar объявила о начале приема заказов на обновленный кроссовер Jaguar E-Pace.

Данный автомобиль можно приобрести с дизельным или бензиновым агрегатом, которые выдают от 200 до 249 л.с. мощности. Минимальная стоимость обновленного кроссовера E-Pace составляет от 3,8 млн рублей. В максимальной комплектации цена на паркетник E-Pace составит 4,4 млн рублей. В стандартном оснащении автомобиль получил 4 режима езды, а также ряд опций, повышающих степень безопасности кроссовера.

Среди новшеств называют двухзонный климат-контроль, камеру кругового обзора, обогрев двигателя и салона, а также мультимедийный комплекс с увеличенным дисплеем на 11,4 дюйма. Остальные достоинства пока засекречены производителем.