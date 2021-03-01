 

Компания Volvo отзывает на ремонт автомобили в России

01.03.2021, 22:14, Новости дня
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В российском офисе компании Volvo объявили об отзыве на местном рынке 102 машин.

Причина заключается в выявленном дефекте, который обнаружен в моделях V60CC, V90CC и XC90, реализованных в минувшем году. Специалистами выявлено, что затяжка крепления болтов систем подушек безопасности не соответствует стандарту, что может отразиться на надежности срабатывания механизма. Таким образом, водитель может не получить оповещения об имеющейся неисправности в важном блоке.

Специалисты шведского бренда намерены осуществить проверку работоспособности, а также устранить имеющиеся проблемы с затяжкой крепления. Для владельцев машин V60CC, V90CC и XC90 работы будут осуществлены совершенно бесплатно.



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