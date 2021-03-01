“1+1” заявил, что от его имени выпустили фейковый сюжет о Молчановой и Stolitsa Group

01.03.2021, 22:10, Новости дня

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Компания 1+1 media заявила, что ее бренд ТСН неправомерно использовали для распространения информации об основательнице компании Stolitsa Group Влады Молчановой. Об этом идет речь в сообщении на сайте 1+1 media.

“Сегодня, 1 марта 2021 года, в Telegram-канале “Инсайдер UA” было распространено видео якобы авторства Телевизионной Службы Новостей (ТСН), канала “1+1”, с использованием брендинга и стилистики программы. Заголовок видео (приводим на языке оригинала) – “Известная рейдер и подозреваемая по делу о госизмене Власти Молчанова продолжает попытки рейдерства рынка “Столичный”. В частности, создатели видео пытались воспроизвести фирменный стиль ТСН (логотип проекта, шрифты, “плашки”, заставки и т.п.) и логотип телеканала “1+1”, что вводит зрителей в заблуждение. Информируем, что ТСН и телеканал “1+1” никоим образом не причастны к созданию упомянутого видео, этот “сюжет” никогда не выходил в эфире телеканала “1+1″ и ТСН соответственно”, – подчеркивается в заявлении.

В компании добавили, что выпущенный видеоматериал – дело рук мошенников, которые использовали популярный бренд и репутацию ТСН для достижения собственных целей, которые не известны “1+1” media.

“Медиагруппа не владеет информацией по указанным в фейковом сюжете событиям. Призываем зрителей и читателей быть внимательными и проверять информацию, особенно в тех случаях, когда она поступает из недостоверных источников или содержит сомнительный смысл. Даже если в видео или статьях используется популярный бренд или лицо канала – подвергайте сомнению такую информацию и проводите тщательный фактчекинг”, – подытожили в 1+1 media.

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