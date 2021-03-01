 

Врио белгородского губернатора не смог записаться к себе на прием

01.03.2021, 21:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков решил провести эксперимент и записаться к себе на прием, сделать это у него не получилось.

«Ни один человек сейчас трубки не берет, я не понимаю, что происходит. Или саботаж, или некомпетентность сотрудников… Не хотят работать. Я устал получать жалобы от людей, которые не могут записаться на прием. Вещь недопустимая. Это должно происходить автоматически, человек не должен думать об этом совсем, а у нас это прямо квест белгородский», – цитирует Гладкова РИА «Новости».

Также во время оперативного совещания с членами правительства региона врио губернатора добавил, что уже три месяца его попытки добиться организации записи на прием в правительство остаются безуспешными.

«В настоящее время проводится проверка для установления и устранения в дальнейшем причин, из-за которых могла возникнуть подобная ситуация. Основная цель – не наказать кого-либо из сотрудников, а обеспечить всем гражданам возможность в любое время записаться на прием к руководителю области», – рассказал Гладков.

Ранее врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым, губернатором Мурманской области Андреем Чибисом провели первый эфир в социальной сети ClubHouse. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Погибшую в Италии модель из РФ заподозрили в слежке за базой НАТО

03.07 / Финский посол усомнился в правдивости цитаты Болтона о Трампе

14.11 / Степанов откажется от мандата депутата Одесского облсовета

06.10 / Мэр Умани Цебрий госпитализирован с двухсторонней пневмонией

15.01 / После беспорядков в Капитолии возбудили почти 100 уголовных дел

30.07 / К столице Беларуси стягивают военную технику – соцсети

03.08 / Во время наводнения в Афганистане погибло 15 детей

09.07 / Виктор Ляшко: В два года я вступил в ведро с горячей водой. Ожог мог привести к ампутации ноги. Неприязнь к здравоохранению сформировалась в те времена

25.08 / От решения ситуации в Беларуси зависит будущее Центральной Европы – премьер Польши

12.08 / На Украине подтвердили случай сибирской язвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска