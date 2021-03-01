Врио белгородского губернатора не смог записаться к себе на прием

01.03.2021, 21:48, Новости дня

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Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков решил провести эксперимент и записаться к себе на прием, сделать это у него не получилось.

«Ни один человек сейчас трубки не берет, я не понимаю, что происходит. Или саботаж, или некомпетентность сотрудников… Не хотят работать. Я устал получать жалобы от людей, которые не могут записаться на прием. Вещь недопустимая. Это должно происходить автоматически, человек не должен думать об этом совсем, а у нас это прямо квест белгородский», – цитирует Гладкова РИА «Новости».

Также во время оперативного совещания с членами правительства региона врио губернатора добавил, что уже три месяца его попытки добиться организации записи на прием в правительство остаются безуспешными.

«В настоящее время проводится проверка для установления и устранения в дальнейшем причин, из-за которых могла возникнуть подобная ситуация. Основная цель – не наказать кого-либо из сотрудников, а обеспечить всем гражданам возможность в любое время записаться на прием к руководителю области», – рассказал Гладков.

Ранее врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков вместе с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым, губернатором Мурманской области Андреем Чибисом провели первый эфир в социальной сети ClubHouse.