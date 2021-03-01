Чешский фармрегулятор приступил к изучению «Спутника V»

01.03.2021, 21:48, Новости дня

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Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами, являющийся национальным фармацевтическим регулятором Чехии, приступил к изучению документации российской вакцины «Спутник V», сообщила его официальный представитель Клара Брунцликова.

«Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами начал заниматься изучением документации вакцины «Спутник V», – цитирует ТАСС Брунцликову.

По ее словам, предоставить экспертную оценку по поводу возможности использования российской вакцины в республике фармрегулятор попросило правительство Чехии.

Она подчеркнула, что в данный момент речь не идет о начале процесса регистрации «Спутника V» для использования в Чехии. Ведомство, как отметила Брунцликова, пока располагает неполным объемом информации о вакцине.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что республика может начать вакцинацию от коронавируса российском препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). До этого президент Чехии Милош Земан сообщил, что направил главе российского государства Владимиру Путину просьбу предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V».

В субботу минздрав Чехии сообщил, что жертвами коронавируса стали более 20 тыс. человек. По итогам недели Чехия стала мировым лидером по числу новых случаев коронавируса на 1 млн населения. В стране живет около 10,5 млн человек, при этом зафиксировано 1227595 случаев коронавируса. В Чехии пожаловались на не успевающий сжигать тела умерших от COVID-19 крематорий в Карловых Варах. Режим ЧС в Чехии собрались продлить на март.

Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале.