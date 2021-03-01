 

“Били по лицу и голове”. Главный режиссер Одесского оперного театра рассказал, что его избили

01.03.2021, 21:20, Новости дня
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Главный режиссер Одесского национального академического театра оперы и балета Евгений Лавренчук 1 марта сообщил в Facebook, что в декабре 2020 года его избили. 

“На меня было совершено нападение. Покушение на жизнь. Заказ. Открыто уголовное производство. Били по лицу и голове, был острый предмет, потому что над глазом резаное ранение”, – написал он. 

Режиссер сообщил, что после нападения перенес операцию. Судя по выписке из Единого реестра досудебных расследований, опубликованной им, уголовное производство открыли по его заявлению по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 

Лавренчук связывает нападение с работой в театре. 

По словам режиссера, в конце октября он получал угрозы. “Я получил два анонимных звонка на телефон, где мужской голос сказал: “Валите из театра – и будете целый”, – пишет Лавренчук. 

Затем у режиссера состоялся разговор с директором театра Надеждой Бабич, которая спросила, планирует ли он подавать свою кандидатуру на должность художественного руководителя – директора театра после истечения срока контракта. 

“Мой ответ был положительным, поскольку вижу перспективы творческого развития театра, имею соответствующее образование, квалификацию и опыт, тем не менее мною были заявлены готовность и желание идти с ней в паре при любых результатах конкурса. Через несколько дней, 8 декабря 2020 года, на меня было совершено нападение. Когда закончилась моя репетиция, под окна моего кабинета подошли двое нанятых исполнителей. […] Они ждали меня в течение 30 минут, а затем следили за мной, сестрой и моим племянником, после чего совершили нападение”, – добавил Лавренчук, опубликовав видео с камер наблюдения. 

Режиссер отметил, что 10 февраля получил официальное письмо от директора театра о непродлении с ним контракта с 15 марта.

Кроме того, по данным Лавренчука, “представители дирекции и приближенные к руководству театра работники” обращались к солистам с “требованиями подписывать клевету” на него. 

“Почти все артисты отказались это делать, за что им от меня низкий поклон. Скрины смс и сообщений от артистов театра я имею. […] Никого не обвиняю. Выводы делайте сами”, – резюмировал режиссер.

https://www.facebook.com/eugenelavrenchuk.official/posts/821042401817731

Театральный режиссер Евгений Лавренчук родился в 1982 году во Львове. Он ученик покойного режиссера Романа Виктюка. Жил в России, соучредитель Польского театра в Москве (2003), основатель Школы театрального искусства. В России учился, работал и жил в 2000-х годах. После начала войны в 2014-м уехал в Украину, так как считал неприемлемым оставаться “в логове врага”.

Лавренчук стал первым лауреатом государственной театральной премии Украины имени Леся Курбаса за оперную постановку (La Traviata), лауреат ІІІ Всеукраинского театрального фестиваля-премии “ГРА”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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