США введут санкции против России из-за Навального на этой неделе

01.03.2021, 20:30, Новости дня

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Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе объявит о введении санкций в отношении России в связи с отравлением и арестом оппозиционера Алексея Навального. Об этом CNN сообщили два представителя администрации президента.

Источники телеканала отметили, что введение санкций будет происходить по согласованию с Европейским союзом. Меры и точные сроки будут уточнены официальными лицами США и ЕС в ближайшие дни.

ЕС 2 марта может представить санкционный список российских чиновников, которые ответственны за арест Навального. Об этом сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк. По его информации, в список попадут глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Министры иностранных дел стран Европейского союза 22 февраля достигли политического соглашения о подготовке санкций против граждан РФ, причастных к задержанию и осуждению Навального. США также готовятся ввести санкции против России в связи с отравлением и заключением Навального.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

25 февраля стало известно, что Навального этапировали из следственного изолятора “Матросская тишина” в Москве. Его адвокату Вадиму Кобзеву не сказали, куда именно увезли политика.

“Открытые медиа”, ссылаясь на слова правозащитника Руслана Вахапова, сообщали, что этап, которым в колонию №2 в городе Покров Владимирской области РФ был доставлен Навальный, 27 февраля приняли по правилам внутреннего распорядка.

Российский политик Дмитрий Демушкин, который ранее также отбывал наказание в указанной колонии, говорил, что осужденные идут на любые методы, лишь бы не ехать в колонию №2.

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