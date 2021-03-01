На оккупированном Донбассе идет передел рынка угля и металла – Тука

01.03.2021, 19:40, Новости дня

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Экс-главу Министерства внутренних дел Украины Виталия Захарченко могут назначить главой оккупационной администрации в Донецкой области вместо главаря боевиков “ДНР” Дениса Пушилина из-за передела рынка ресурсов. Об этом заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью “Телеграфу”, которое вышло 1 марта.

“Опытный аппаратчик Виталий Захарченко и абсолютное ничтожество с точки зрения управленческих навыков Пушилин – это, конечно, несопоставимые фигуры. К тому же, на оккупированном Донбассе идет передел рынка угля и металла. От группы [беглого украиснкого бизнесмена Сергея] Курченко, по некоторым данным, они переходят к группе людей [нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора] Медведчука. Так что в этом контексте могут рассматриваться поиски альтернативы Пушилину”, – отметил Тука.

Он заявил, что активизация Захарченко вызывает беспокойство.

“Он сидит в Москве, но им на территории нашей страны создана цепь подконтрольных организаций. Представительства действуют в 15 областях. В основном они представлены бывшими сотрудниками “Беркута” и МВД времен [беглого президента Украины Виктора] Януковича. Уверен, что их деятельность достойна пристального внимания со стороны СБУ”, – заявил Тука.

Захарченко 22 феврал заявил, что хочет возглавить российских террористов на Донбассе.

Захарченко занимал должность министра внутренних дел в 2011–2014 годах. После смены власти в феврале 2014 года бежал из страны.

Министерство внутренних дел объявило его в розыск в 2014 году. Согласно постановлению Совета Европейского союза от 5 марта 2014 года, к Захарченко должны применяться ограничительные меры, в частности замораживаются все денежные средства и экономические ресурсы, принадлежащие ему или находящиеся под его контролем. В декабре 2015 года сообщалось, что Захарченко устроился работать экспертом в комитет по собственности Госдумы РФ, принял российское гражданство, но отказываться от украинского не собирается.

В апреле 2018 года суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении Захарченко, сообщали в Генпрокуратуре. По версии следствия, он организовал превышение власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению акций протеста в Киеве в 2014 году.

В августе 2019 года Захарченко заочно арестовали.

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