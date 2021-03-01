 

Пашинян заявил о намерении привести Армению к полупрезидентской форме правления

01.03.2021, 18:28, Новости дня
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал поправки для перехода Армении от парламентской к полупрезидентской форме правления.

Он заявил, что в октябре инициирует конституционные поправки для перехода Армении к полупрезидентской форме правления, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что противники премьер-министра Армении ворвались в префектуру центрального района столицы. По словам протестующих, у них есть информация, что в префектуре заняты привлечением людей на митинг главы правительства.

Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.

В Минобороны РФ заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.

В свою очередь Пашинян после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров»



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