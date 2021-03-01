 

“Видно, что ты его любишь”, “Неожиданно”. Асмус обнародовала в сети публикацию, предназначенную экс-супругу

01.03.2021, 18:00, Новости дня
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Российская актриса Кристина Асмус поздравила экс-супруга, шоумена Гарика Харламова с 40-летием, опубликовав 28 февраля на своей странице в Instagram его фото с младенцем на руках.

“С днем рождения”, – подписала публикацию актриса.

“Неожиданно. Хорошо когда после развода поддерживаются теплые отношения”, – отреагировали фолловеры.

“Видно, что ты его любишь. Вот только странно, почему он сбежал от тебя?” – прокомментировали фото пользователи сети.

“Ждите новостей “У Гарика Харламова родился второй ребенок”, – написали в комментариях фолловеры. 

Обсуждая фото, подписчики Асмус предположили, что Харламов запечатлен на снимке с их общей дочерью Анастасией – вероятно, фото было сделано в первый год ее жизни. 

Харламов пока что не отреагировал на публикацию бывшей жены.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Асмус и Харламов в июне 2020 года одновременно на своих страницах в Instagram сообщили о расставании. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У бывших супругов есть дочь Анастасия (2014), которая после развода живет с Асмус. 22 декабря артистка заявила, что именно она стала инициатором развода.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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