Замглавы ОП Смирнов обратился к судьям: “Найдите способ пояснить мотивы своих решений. С обществом надо говорить”

01.03.2021, 18:00, Новости дня

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Замглавы Офиса президента Андрей Смирнов призвал судей не бояться отказывать правоохранительным органам, а также объяснять обществу свои решения. Об этом он говорил сегодня на всеукраинском форуме “Украина 30. Развитие правосудия”.

“Понимаю, что суд не обязан объяснять мотивы принятия своего решения… Но я обращаюсь к судьям с одной простой просьбой: найдите способ коммуникации через доступные источники, сайты органов судебной власти, чтобы немного пояснить мотивы принятия решений. Общество неоднородное, общество чрезвычайно возбужденное, общество чувствует несправедливость. С ним надо говорить”, – сказал он.

Смирнов также подчеркнул, что судьи имеют полное право сказать “нет” сотрудникам правоохранительных органов, прокурорам.

“Не бойтесь никогда этого делать, имейте свое мнение, свою позицию, отстаивайте ее, потому что все резонансные дела не возникают откуда-то, их вам приносят правоохранительные органы, которые отвечают за качество, законность собранных доказательств. И фактически своими доказательствами делают суд соучастником или заложником ситуации, последствия которых вы видите чуть ли не каждый день на улицах страны”, – заявил замглавы ОП.

Он заверил, что Офис президента открыт к диалогу для результативного реформирования судебной системы, и подчеркнул, что не разделяет мнение, что судебная власть является едва ли не единственной бедой в стране. Смирнов отметил, что считает низкоэффективным взаимодействие исполнительной власти с судебной, и ситуацию с финансовым обеспечением судов необходимо исправлять.

“В стране, у которой в судах нет возможности заплатить за конверты, перспективы нет”, – сказал Смирнов.

В конце февраля Высший совет правосудия призвал воздерживаться от заявлений, которые дестабилизируют судебную систему и подрывают авторитет правосудия.

“В медиапространстве участились случаи критики судебной ветви власти и заявления о тотальном недоверии общества к судам. Призывы о необходимости очередного реформирования звучат от послов G7, президента Украины, представителей законодательной и исполнительной власти. Такое давление на систему в условиях чрезмерной нагрузки и недофинансирования влияет не только на судей, но и на работников судов, которые каждый день должны преодолевать критику судов и своей работы”, – говорилось в сообщении.

В декабре 2020 года президент Владимир Зеленский называл суды “больным местом” страны”. О необходимости проведения судебной реформы и обеспечения независимости этой ветви власти в последнее время заявляли в ПАСЕ и МВФ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ее важнейшей для Украины.

Судебную реформу в Украине начали в 2014 году. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

Пятый президент Петр Порошенко говорил, что его каденции не хватило, чтобы завершить судебную реформу, и менее всего она коснулась судов первой инстанции.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно деятельности органов судейского управления. Предусмотрены сокращение Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширение полномочий ВСП, возможность подачи анонимных жалоб на судей и сокращение сроков дисциплинарных процедур по ним. Автор документа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4 ноября. Венецианская комиссия 9 декабря опубликовала официальное заключение о судебной реформе Зеленского, в котором раскритиковала закон.

22 июня 2020 года Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон Украины “О судоустройстве и статусе судей”. Венецианская комиссия оценила документ в основном положительно. В ноябре Рада отправила законопроект Зеленского на доработку. В феврале 2021-го он внес в парламент еще три проекта законов, касающихся функционирования судебной системы.

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