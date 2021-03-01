Самого древнего титанозавра обнаружили в Южной Америке

01.03.2021, 16:48, Новости дня

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В Патагонии палеонтологи обнаружили самого древнего в мире титанозавра – растительноядного динозавра. Он был найден к юго-востоку от аргентинского Неукена и получил название Ninjatitan zapatai.

Животное достигало 20 метров в длину, а возраст обнаруженных костей – около 140 млн лет – это дает основание говорить, что титанозавры зародились в начале мелового периода, информирует агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.

Останки животного были найдены впервые еще в 2014 году, когда техник Джонатан Арока обнаружил его лопатку – после этого начались раскопки. Затем палеонтологи обнаружили три позвонка и несколько костей задних ног; часть бедренной кости и малоберцую кость. «До этого мы знали, что это зауропод (большая группа четвероногих растительноядных динозавров из отряда ящеротазовых – прим. ВЗГЛЯД), но при детальном изучении филогенетических отношений этого животного с другими известными видами мы поняли, что оно принадлежит к группе титанозавров», – рассказал исследователь Хуан Игнасио Канале.

До сих пор ученым были известны титанозавры возрастом не более 120 млн лет. Находка в Патагонии укрепила идею о том, что эти животные появились на древнем суперконтиненте Гондвана, отмечается в сообщении.