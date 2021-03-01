 

Самого древнего титанозавра обнаружили в Южной Америке

01.03.2021, 16:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Патагонии палеонтологи обнаружили самого древнего в мире титанозавра – растительноядного динозавра. Он был найден к юго-востоку от аргентинского Неукена и получил название Ninjatitan zapatai.

Животное достигало 20 метров в длину, а возраст обнаруженных костей – около 140 млн лет – это дает основание говорить, что титанозавры зародились в начале мелового периода, информирует агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.

Останки животного были найдены впервые еще в 2014 году, когда техник Джонатан Арока обнаружил его лопатку – после этого начались раскопки. Затем палеонтологи обнаружили три позвонка и несколько костей задних ног; часть бедренной кости и малоберцую кость. «До этого мы знали, что это зауропод (большая группа четвероногих растительноядных динозавров из отряда ящеротазовых – прим. ВЗГЛЯД), но при детальном изучении филогенетических отношений этого животного с другими известными видами мы поняли, что оно принадлежит к группе титанозавров», – рассказал исследователь Хуан Игнасио Канале.

До сих пор ученым были известны титанозавры возрастом не более 120 млн лет. Находка в Патагонии укрепила идею о том, что эти животные появились на древнем суперконтиненте Гондвана, отмечается в сообщении.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Эффективность «Спутник V» в Венесуэле оценили в 100%

13.10 / Кремль рассказал о темах беседы Путина с наследным принцем Абу-Даби

08.02 / Подлодка сил самообороны Японии столкнулась с судном

16.07 / Численность населения Украины к 2100 году может сократиться до 17,5 млн – исследование

22.08 / Евросоюз призвал власти Беларуси закрыть уголовное дело против координационного совета оппозиции

11.02 / «Дилетанты из Брюсселя» не перестают попадаться на российские уловки

08.10 / В Москве задержали еще двух участниц Pussy Riot Никульшину и Алехину

19.02 / Мейхер рассказала, почему на шоу “Голос країни” пошла в команду к Тине Кароль

24.08 / В Кремле разработали два сценария развития ситуации в Беларуси – центр “Досье”

09.08 / Названы фрукты, которые необходимо употреблять во время борьбы с раком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска