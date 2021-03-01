Марка Honda готовит новый кроссовер CR-V

01.03.2021, 16:24, Новости дня

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Японский бренд Honda в настоящее время проводит дорожные испытания нового кроссовера Honda CR-V.

В частности, выпуск автомобиля запланировали к следующему году. Вместе с тем отличия на кузове CR-V коснулись решетки радиатора, воздухозаборников, бамперов и задних фонарей. Также эксперты прогнозируют, что новый автомобиль имеет гибридную силовую установку и увеличенные размеры кузова.

Специалисты не исключают, что позднее кроссовер CR-V также выйдет в электрическом исполнении, однако сроки не указаны. Напомним, в прошлом месяце японский автогигант увеличил стоимость своих автомобилей на российском рынке на 30-95 тысяч рублей для разных моделей и комплектаций.