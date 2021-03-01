Шендерович о Крыме и Донбассе: В России понимают мерзость произошедшего многие. Счет идет на миллионы

01.03.2021, 15:30, Новости дня

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Российский писатель-сатирик, публицист и телеведущий Виктор Шендерович в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман заявил, что количество россиян, которые не поддерживают аннексию Крыма и российскую агрессию на востоке Украины, гораздо большее, чем может показаться на первый взгляд.

Таким образом он ответил на вопрос Бацман, почему в РФ так “ничтожно мало” либералов, которые публично признают, что Крым – это Украина.

“Отношение к Крыму, аннексии Крыма – это производная от политических убеждений. И для либерала, для человека, излечившегося от имперской бациллы, ответ совершенно простой: Крым – это Украина, а война на Донбассе – это преступление. Таких людей довольно много… Но надо понимать, что публичное выступление с этим заявлением означает твой переход в маргиналы, а то и во враги юридически. Сегодня уже и посадить за это могут – кажется, они приняли какие-то нормы (я специально не узнаю, чтобы себя не запугивать). Условно говоря, меня после этого эфира за отрицание территориальной целостности России можно привлечь к уголовной ответственности. Понимают мерзость произошедшего довольно многие. Счет идет на миллионы, поверьте. Они маргиналы сегодня, они не являются властью, но, повторяю, ответ на вопрос, чей Крым, – это следствие непринадлежности к имперскому лагерю”, – сказал Шендерович.

При этом, отметил он, в России “есть настоящие буйные” с имперскими взглядами, например, как писатель, публицист Александр Проханов.

“То есть люди, которые действительно так ощущают, – давайте отставим их в покое. А есть номенклатура, которой сказано, что Крым – это Россия, значит, Крым – это Россия, или бизнесмен, который если скажет, что Крым – это Украина, у него не будет бизнеса. Значит, он не говорит этого, но это не значит, что он так не думаете. И когда изменяются условия, когда этот страх – отъема бизнеса, тюрьмы, выбрасывания вон в маргиналы – падет, вы увидите [как все изменится]. Да, людям компостируют голову этим Крымом успешно, но большая часть людей, тем не менее, понимает, что это по большей части воровство и политика. Довольно многие люди это понимают, да, борются не многие, но когда и где боролись многие? Перемены – это всегда дело меньшинства, большинство, как мы говорили, с утра слюнявит палец, высовывают его в форточку и смотрит, откуда дует ветер”, – сказал Шендерович.

Рано или поздно России придется согласиться на решение вопроса Крыма и Донбасса, продолжил он.

“Вернуться в цивилизованный мир на прежних условиях не получится. Нужно будет демонстрировать перемену правил игры. В этом смысле все темы территориальных приобретений России, все темы агрессий станут одними из первых, которые возникнут. Точно так же, как Советский Союз ушел из Афганистана. Это произошло вовсе не потому, что он осознал что-то, а потому что это было условием продолжения разговора, кредитов, вступления в клуб, цен на нефть и так далее… Поэтому тема крымская, тема донбасская, безусловно, встанет… И новой России, какой бы она ни была (просто для того, чтобы ушли санкции, вернулись кредиты и можно было вообще жить дальше и иметь поддержку внутри страны, которая будет страшно нуждаться в плодах свободного мира), думаю, рацио подскажет, что нужно выходить из этой ситуации”, – прогнозирует публицист.

Он считает, что решить ее будет не очень просто, в том числе потому, что например, многие люди на Донбассе не хотят отвечать за совершенные преступления и будут пытаться сохранить статус-кво или получить гарантии.

“А дальше будет очень драматический момент (мы это проходили на распаде Советского Союза – вспомните Приднестровье). К сожалению, это все региональные темы не решаются щелчком. Да, кто-то может договориться наверху, исходя из каких-то переговоров… Но дальше вопрос действительно довольно драматичный. Я неоднократно объяснялся с моими украинскими читателями, слушателями, пытался излагать логику, которая, мне кажется, верной. Я не политик, у меня нет задачи привлечь электорат и понравиться. Я только позволяю себе рассуждать. Безусловно, если вопрос ставится так: “Чей Крым”, – то Крым – это Украина. Нет вопроса. Положи, где было взято. Это было своровано, это не имело никаких легитимных оснований… Но простым возвращением Крыма и Донбасса на карту Украины проблема историческая не решается”, – считает Шендерович.

Дальше, по его мнению, нужно будет решать вопрос сосуществования Украины с этими территориями. В этом контексте он вспомнил конфликт в Нагорной Карабахе, за который столетиями ведут борьбу Азербайджан и Армения.

“Крымский и донбасский вопросы – это вопросы значительно менее исторически острые, чем карабахский. Там нет никаких кровных столетий, столетий войн. Тем легче нормально [решить этот вопрос], но для этого с обеих сторон должны прийти нормальные современные политики, которые будут находиться на европейском уровне решения вопроса с приоритетом прав человека, а не на феодальном уровне: чье? Но эта тема должна возникнуть после того, как Россия, безусловно, уйдет из Крыма и прекратит на деле поддержку интервенции на Донбассе – военной, финансовой, политической. Это первый шаг. И если ограничиться этим первым шагом, то очевидно, что мы эту мину замедленного действия просто перекладываем на поколение детей и внуков”, – сказал Шендерович.

По его мнению, одним из выходов из ситуации может стать внедрение федерализации, хотя эту тему взял на вооружение Кремль.

“Эту тему [президент РФ Владимир] Путин использовал для отрыва кусков территорий от Украины, чтобы принести ей побольше неприятностей, чтобы отомстить за Майдан, чтобы не допустить своего поражения (хотя оно все равно случилось и продолжает случаться довольно больно для Путина и путинских партнеров на Украине; это все растягивается на года, но для истории это все один момент). Тема федерализма была внедрена лукавым образом просто для оправдания агрессии, но сама тема никуда не может деться”, – сказал он и призвал “не отдавать ее демагогам и захватчикам”.

Интервью с Шендеровичем выйдет сегодня на YouTube-канале “Алеся Бацман”. Трансляция начнется в 18.00

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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