Путин уйдет из Крыма, если возникнет опасность распада России – Чубаров

01.03.2021, 15:30, Новости дня

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Россия вернет Крым Украине, если глава Кремля Владимир Путин почувствует угрозу распада РФ. Такое мнение глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил “Апострофу” в интервью, опубликованном 28 февраля.

“Империалистическая сущность Путина не позволит ему уйти из захваченной земли никогда. Но! Он не уйдет, если перед ним не возникнет угроза чего-то более ужасного, чем уйти из Крыма. То, что будет абсолютной катастрофой. Это “нечто” – угроза распада России. И если Путин станет перед выбором: или распадается Россия окончательно, или он идет из Крыма – я уверен, что он пойдет, поскольку он считает себя оберегом своей страны”, – сказал он.

Глава Меджлиса считает, что Путин все равно попытается “вернуться в Крым”, сохранив Россию.

“Если говорить откровенно, уйти из Крыма для Путина – это смерть. Политическая как минимум. Но может произойти и физическая, если будут какие-то другие катаклизмы. И я всегда говорю, пока мы не поставим перед Путиным или его преемником выбор: либо вы, ребята, подчиняетесь международному праву, или вас не будет – как страны и как политиков – они не оставят полуостров”, – объяснил Чубаров.

По его словам, “мир боится слишком давить на Россию, потому что у Путина есть ядерная дубинка, и сейчас мир не готов к такой конфронтации”.

“Но все может измениться в любой момент. Особенно, если Путин пойдет дальше, против какой-нибудь балтийской страны или против Румынии или Болгарии, тогда будут предприняты жесткие меры против России. А начинать уничтожение Путина или России, чтобы спасти Украину в целом или крымских татар в частности, – они не будут. Только когда топор будет уже непосредственно у их шеи”, – заявил Чубаров.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Москва называет это аннексией. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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