Послы G7 приветствовали старт вакцинации от COVID-19 в Украине и подчеркнули важность продолжения медреформы

01.03.2021, 15:30, Новости дня

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Послы стран Большой семерки приветствуют старт вакцинации от коронавируса в Украине. Об этом говорится в заявлении группы послов G7 по поддержке реформ в Украине на странице в Twitter 1 марта.

“На встрече с министром здравоохранения Максимом Степановым послы G7 приветствовали начало прививочной кампании в Украине и подчеркнули готовность своих стран содействовать Украине в выполнении программы вакцинации и восстановлении от пандемии COVID-19. Они обсудили, что в рамках этого восстановления в Украине нужно продолжить реформы системы здравоохранения с целью предоставления эффективных медицинских услуг и лучших возможных результатов для украинских пациентов. Прозрачные медицинские закупки остаются критически важными”, – говорится в заявлении.

Вони обговорили, що в рамках цього відновлення Україні потрібно продовжити реформи системи охорони здоров’я з метою надання ефективних медичних послуг і найкращих можливих результатів для українських пацієнтів. Прозорі медичні закупівлі залишаються критично важливими. 2/2

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) March 1, 2021

Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии. На следующий день, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация. Первую прививку в стране получил житель Черкасской области, врач-реаниматолог Евгений Горенко. 25 февраля прививки начали делать во всех областях.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Сейчас в Украине зарегистрированы две вакцины – Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer (в ЮНИСЕФ говорили, что ее поставят в Украину в конце февраля – начале марта) и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины производителя AstraZeneca. Ожидается, что Украина получит 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидалось, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech, но этого не произошло. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

1 марта от коронавируса публично привился министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что внесения изменений в план вакцинации позволяет сделать прививку в ближайшее время также президенту Владимиру Зеленскому.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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