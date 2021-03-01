“На какое мове говорит незалежная”. Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма

01.03.2021, 15:30, Новости дня

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Нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Вадим Рабинович опубликовал на своей странице в Facebook карту Украины без оккупированного Россией Крыма.

Помимо этого, на карте указаны фейковые образования “ДНР” и “ЛНР”.

Карта с заголовком “На какое мове говорит незалежная” якобы демонстрирует, какой язык в быту используют украинцы в зависимости от региона проживания.

Рабинович ссылается на Киевский национальный лингвистический университет, однако в пресс-службе университета подчеркнули, что опубликованная нардепом информация является неправдивой.

https://www.facebook.com/vadim.rabinovich.39/posts/1687885048048185

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

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