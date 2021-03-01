Сниженный НДС на агропродукцию сократит “скрутки” и теневые схемы в сельском хозяйстве – СМИ

01.03.2021, 14:40, Новости дня

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Льготный налог на добавленную стоимость, который с 25 февраля вступил в силу, может сократить налоговые “скрутки” и вывести агросектор из тени, на что рассчитывает Кабинет Министров Украины, пишет 1 марта издание Gazeta.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 февраля подписал принятый 17 декабря прошлого года закон № 1115-IX, который снижает НДС с 20% до 14% на крупный рогатый скот, свиней, молоко, сахарную свеклу, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, семена льна, рапса и подсолнечника.

Издание пишет, что в тени находится до 40% рынка зерновых в Украине.

“Большинство “скруточных” схем приходится на экспорт зерна. Закон №3656 (под таким номером был зарегистрирован законопроект. – “ГОРДОН”) нацелен остановить “скрутки” и вернуть агропроизводство в легальное поле. Поэтому встретил сопротивление”, – говорится в материале.

Наибольший удар бюджету наносят махинации вокруг возмещения НДС, отмечают журналисты: чем выше ставка, тем больше денег государство перечисляет аграриям. С 2017 года по первое полугодие 2018 года крупнейшие экспортеры зерна и масла заявили к возмещению больше 32 млрд грн – это в два раза больше, чем уплатили в бюджет все производители этой продукции. После снижения НДС до 14% сумма бюджетного возмещения НДС сократится на 13 млрд грн в год, сообщила замминистра финансов Светлана Воробей, пишет издание.

“Налог уплачивается каждым покупателем в магазине при покупке готовой продукции. На нее ставка остается прежней – 20%. Так что госбюджет в любом случае свое получит. Единственное изменение – возможна единоразовая задержка поступлений на два-три месяца”, – сказано в публикации.

Снижение НДС поддержали Европейская бизнес-ассоциация и крупнейшие аграрные ассоциации: Всеукраинская аграрная рада, Ассоциация производителей молока, Всеукраинский конгресс фермеров и другие, подчеркивают авторы статьи.

“При снижении ставки НДС по операциям по реализации зерновых и масличных культур пропорционально снижается сумма возмещения из бюджета экспортерам таких зерновых и продуктов их переработки. То есть, в разы снижаются расходы бюджета и риски потерь, связанных с мошенничеством с НДС и недобросовестными практиками минимизации налоговых обязательств”, – говорится в заявлении ЕВА.

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