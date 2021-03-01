СК начал проверку после смерти экс-солистки Little Big

01.03.2021, 14:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения тела женщины в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба СК по региону.

«Следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения 28 февраля 2021 года в квартире одного из домов, расположенного на Рыбацком проспекте, тела 39-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти», – говорится в сообщении.

Отмечается, что выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти.

В свою очередь лидер группы Little Big Илья Прусикин отреагировал на смерть бывшей участницы музыкального коллектива Анны Кастельянос, отметив, что она была самым жизнелюбивым человеком, которого он знал.

«Не стало хорошего человека. С Анной Каст и Олимпией мы начинали Little Big, но в дальнейшем наши пути разошлись. В Ане жизненной энергии и силы было больше, чем в нас всех. Но судьба распорядилась иначе. Для меня она всегда жива», – написал Прусикин в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Кастельянос найдена мертвой в собственной квартире на юге Санкт-Петербурга. Ее тело Кастельянос обнаружили волонтеры, которые периодически навещали ее.

Little Big – российская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге.

Кроме участия в группе Little Big, Кастельянос, у которой была третья группа инвалидности, снималась в кино и вела мероприятия. Своим примером она помогала похожим на нее побороть комплексы.