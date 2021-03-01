Песков заявил о торжестве правды в теме Пашиняна и «Искандеров»

01.03.2021, 13:28, Новости дня

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В Кремле удовлетворены заявлениями Еревана о том, что премьер Армении Никол Пашинян пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров».

Новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.