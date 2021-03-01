Появились фотографии интерьера семиместной Hyundai Creta

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01.03.2021, 13:04, Новости дня
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В Сети опубликовали фотографии новой модификации популярного кроссовера Hyundai Creta с шестиместным и семиместным салоном.

По фотографиям можно увидеть модель, которая в салоне получила два отдельных дивана, которые разделены подлокотником. Кроме того, в багажнике удалось сохранить привычную емкость для хранения вещей. Известно, что отличия по внешнему виду коснулись исключительно бокового окна, а также решетки радиатора.

Под капотом нового кроссовера Hyundai Creta установили 1,5-литровый бензиновый мотор на 115 л.с. Также поступит дизельная версия с аналогичной отдачей. Покупателям будет доступен кроссовер с передним или полным приводом, а также с несколькими вариантами коробок передач.



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