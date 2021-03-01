Министр экологии Германии – отказ от «Северного потока — 2» грозит Берлину исками и нехваткой энергии

01.03.2021, 6:30, Новости дня

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Министр экологии Германии Свенья Шульце предостерегла от остановки строительства «Северного потока — 2», пишет Die Welt. По её словам, это повлечёт за собой иски о возмещении Берлином ущерба, а также помешает планам ФРГ и всей Европы по переходу на возобновляемые источники энергии. «Мы не можем сразу выйти из угольной, ядерной и газовой энергетик», — подчеркнула немецкий политик.



Reuters

Министр экологии Германии Свенья Шульце выступила в поддержку строительства «Северного потока — 2», пишет Die Welt. По её словам, отказ от проекта повлечёт за собой иски о возмещении Берлином ущерба. Так же она подчеркнула, что трубоповрод по дну Балтийского моря целесообразен с точки зрения энергетической промышленности. «Мы не можем сразу выйти из угольной, ядерной и газовой энергетик, — объяснила она. — В этом и следующем десятилетиях нам понадобится природный газ».

При этом в «Северном потоке — 2» заинтересована не одна Германия, продолжила Шульце. На фоне сокращения объёмов добычи энергоресурсов по всей Западной Европе голубое топливо будет всем необходимо для переходного периода. «К тому же есть угроза, что нам будут предъявлены требования по возмещению убытков в международном арбитражном суде», добавила немецкий политик, похвалив премьер-министра земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэлу Швезиг за то, что она поддерживает строительство «Северного потока — 2».

Недавно немецкий премьер основала фонд по защите окружающей среды, призванный помочь с реализацией газового проекта, напоминает издание. Другие же экологические организации, например, Deutsche Umwelthilfe, пытаются лишить управляющую компанию разрешения на строительство, чтобы не допустить увеличения импорта ископаемых энергоресурсов.

Шульце также призвала ставить Германию перед собой более амбициозные цели в сфере развития ветряной и солнечной энергетики: «До 2030 года нам нужно на 100 тераватт-час больше, чем прописано сейчас в законе». Нужно вырабатывать больше электроэнергии, полученной экологически чистым путём, так как Европейский союз согласовал более жёсткий план по сокращению выбросов углекислого газа. Шульце также раскритиковала некоторые федеральные земли за то, что они недостаточно активно занимаются развитием возобновляемой энергии: «Меня очень злит, что в Баден-Вюртемберге или Баварии мало для этого делается, за то многое делается против, а в Северном Рейне-Вестфалии даже появился закон, препятствующий этому».