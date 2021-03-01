 

Названы предполагаемые убийцы нижегородской семьи

01.03.2021, 6:28, Новости дня
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В убийстве пятилетнего мальчика, его матери, бабушки и дедушки подозревают рабочих, которые работали на участке убитой семьи, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник ТАСС сообщил, что «задержаны четыре человека». На данный момент «подтверждается причастность троих из них». Все задержанные «работали на участке убитой семьи, помогали им по дому». Вероятно, «убийство было совершено с целью ограбления».

Напомним, 28 февраля в доме в поселке Кудьма обнаружены погибшими пятилетний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка. При осмотре тел следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти. 

Источник «Интерфакса» рассказал, что во время нападения в доме не было отца и старшей дочери. На телах погибших «есть и ножевые ранения, и удушения».



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