Кот вынудил пилотов прервать полет в Катар

01.03.2021, 6:28, Новости дня

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Самолету, летевшему в Доху, пришлось вернуться в Хартум после того, как в кабину пилотов пробрался кот, сообщил источник среди членов экипажа.

Самолет суданской авиакомпании Tarco вылетел из Судана в Катар, но через полчаса в кабине пилотов неожиданно появился кот. Животное мешало пилотам, пыталось накинуться на капитана. В результате решено было вернуться в столицу Судана. Источник газеты «Ас-Судани» предполагает, что кот пробрался на борт ночью, когда самолет был в ангаре, во время уборки или технического осмотра, передает РИА «Новости».