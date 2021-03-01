Введен новый дорожный знак для обозначения камер

01.03.2021, 3:08, Новости дня

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В РФ появился новый дорожный знак для обозначения камер – «Фотовидеофиксация», сообщают информационные агентства.

Соответствующее постановление правительства вступает в силу с 1 марта. Действие старого знака утратит силу с 1 сентября. Знак 6.22 «Фотовидеофиксация» отмечает места возможного применения работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД, передает РИА «Новости».

Вне населенных пунктов устанавливать знак будут за 150–300 м до начала зоны контроля. В населенных пунктах он будет устанавливаться на въезде в них. В самих населенных пунктах предупреждать водителей о камерах не станут, пишет «Российская газета».

Новый знак с большей долей вероятности сохранит вид применяемой сегодня таблички 8.23 «Фотовидеофиксация». Отличие в том, что ее можно будет применять на желтом фоне (для обозначения временных камер в зоне дорожных работ), а также ставить самостоятельно без привязки к другому знаку (например, «Ограничение скорости»), пишет «Коммерсант».