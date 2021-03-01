 

Метеоролог объяснил необходимость наращивания орбитальной группировки спутников

01.03.2021, 2:18, Новости дня
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Директор научно-исследовательского центра (НИЦ) «Планета» Василий Асмус призвал наращивать орбитальную группировку метеоспутников, чтобы РФ не зависела от иностранной информации в прогнозировании погоды.

«Сейчас у нас нет всепогодной метеорологической информации, которая не зависит ни от времени суток, ни от наличия облачности. Кроме того, нам безусловно нужна и мы планируем запуск в этом году первых двух спутников группировки из пяти спутников, которые будут следить за космической погодой, за состоянием ионосферы», – рассказал во время прямого эфира «Роскосмос ТВ» на YouTube, передает РИА «Новости».

Также эксперт отметил, что РФ также необходимы спутники мониторинга ЧС: пожаров, наводнений и т.д. На данный момент у страны есть пять из необходимых шести аппаратов, а это значит, что сейчас в этом плане ситуация хорошая, но группировку все равно необходимо развивать.

«Это те неотложные проблемы, группировка, которая нужна для обеспечения информационной независимости нашей страны от возможных отклонений от западной информации», – заключил он.

Напомним, первый российский спутник «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе запущен ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Байконур.



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