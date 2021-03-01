 

Сербия поблагодарила Россию за «Спутник V»

01.03.2021, 2:18, Новости дня
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Президент Сербии Александр Вучич лично встретил новую поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» из РФ и поблагодарил «российских друзей».

Вучич встретил груз в аэропорту Белграда. Также в церемонии встречи приняли участие члены правительства Сербии и посол РФ Александр Боцан-Харченко. Вучич заявил, что «сегодня важный день». Он подчеркнул, что «российские друзья выполнили все абсолютно вовремя». Вучич поблагодарил Россию и «особенно президента Путина» за «помощь сербскому народу». «Большое спасибо президенту Путину, вам лично, господин посол, всей команде», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Танюг».

Он выразил надежду, что до конца года Сербия сможет сама производить «Спутник V». Боцан-Харченко отметил, что российская сторона «приложит все усилия, чтобы к июню Сербия имела возможность расфасовки и дистрибуции вакцины», а «до конца года – и производства вакцины здесь, в Сербии, для всего региона».

Тем временем глава МВД Сербии Александар Вулин в эфире канала Pink заявил, что «идея европейской солидарности была смертельно ранена миграционным кризисом и окончательно убита пандемией коронавируса». Он признался, что «не сторонник вступления Сербии в ЕС, но передвижение по Европе без границ всегда было привлекательным». «Сейчас вам говорят: у вас не будет и этого», – сказал он, подчеркнув, что в Европе только Сербия предлагает своим гражданам на выбор четыре вакцины: Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca и «Спутник V». Отметим, что в Сербии до сих пор нет ни одной вакцины, переданной по программе COVAX.

Напомним, Вучич осудил предложение ЕС ввести паспорта о вакцинации от COVID, назвав эту идею позорной и антиевропейской. Отметим, что уже около 40 стран зарегистрировали «Спутник V».



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