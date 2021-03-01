 

Принца Чарльза вызвали в больницу к 99-летнему Филиппу, который болеет уже 13 дней

01.03.2021, 0:32, Новости дня
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Принц Филипп попросил принца Чарльза прийти к его постели, чтобы обговорить будущее королевской семьи. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на заявление пресс-секретаря королевы.

По информации издания, герцог Эдинбургский просил своего сына присутствовать в больнице еще в прошлые выходные. Возможно, это связано с самочувствием Филиппа, который болеет уже 13 дней, отмечает Daily Mail.

Mirror сообщает, что это самое долгое пребывание принца Филиппа в больнице с 2013 года, когда ему сделали операцию на брюшной полости.

Принц Филипп был госпитализирован вечером 16 февраля из-за плохого самочувствия. Ожидается, что он проведет в больнице несколько дней. Госпитализация Филиппа не связана с коронавирусом, сообщал королевский редактор телеканала ITV Крис Шип.

9 января Елизавете II и принцу Филиппу сделали прививки от COVID-19. Инъекции им вводил королевский домашний врач в Виндзорском замке.

Елизавета II и принц Филипп должны были получить вакцину без каких-либо привилегий и в порядке вакцинации возрастной группы старше 80 лет. Эксперты в области здравоохранения говорили, что, если королевская пара публично сообщит об инъекции, это сыграет значительную роль в борьбе с дезинформацией, распространяемой сторонниками теории заговора.

Филипп женился на тогдашней принцессе Елизавете в 1947 году. У принца Филиппа и королевы Елизаветы II четверо детей, восемь внуков и девять правнуков. В 2017 году Филипп завершил публичную деятельность.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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