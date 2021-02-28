Турция разрабатывает ракету, которую отправят на Луну в 2023 году

28.02.2021, 18:46, Новости дня

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В Турции разрабатывают гибридную ракету и беспилотный космический аппарат, который планируют отправить на Луну. Миссия запланирована на 2023 год. Об этом 28 февраля заявил “Анадолу” министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

По его словам, компания Delta V занимается разработкой уникальной технологии гибридных двигателей, которыми планируют доставить миссию на Луну.

Миссию на Луну планируют реализовать в два этапа – в 2023-м и 2028 годах, отметил он.

“В 2023 году мы намерены достичь Луны, используя собственные национальные и оригинальные технологии. В рамках первого этапа проекта мы совершим жесткую посадку на Луну. Первый запуск на околоземную орбиту мы осуществим при сотрудничестве с международными компаниями. Однако наш космический аппарат на Луну будет доставлен посредством запуска на околоземную орбиту нашей уникальной национальной ракеты”, – заявил Варанк.

Турция входит в число 30 стран мира, которые имеют собственные спутники на орбите Земли. В январе 2021 года американская компания миллиардера Илона Маска SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с турецким спутником связи Türksat 5A. Таким образом, Турция запустила в космос четыре своих спутника.

Эрдоган 8 января говорил о планах запустить в 2022 году первый телекоммуникационный спутник Türksat 6A и спутник дистанционного зондирования Земли İmece, сообщало “Анадолу”.

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